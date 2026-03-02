King Gnu常田大希の手がける『ポイントレス ジャーニー』から初のキャップコレクションがリリース

日本の4人組ミクスチャー・ロックバンド・King Gnu（キングヌー）の常田大希が手がけるブランド『POINTLESS JOURNEY（ポイントレス ジャーニー）』から、初のキャップコレクションがリリースされた。

今回のコレクションは全20種。Pロゴをあしらったベースボールキャップや、ファクトリーキャップ、2992ポイントレスキャップ、花柄やストライプ柄のピルボックスキャップなどがラインナップされている。常田本人も同コレクションのアイテムを着用しており、発売前から注目を集めていた。

先行予約は2026年2月28日（土）17:00より開始しており、受付期間は2026年3月8日（日）23:59まで。販売価格は7,700円から9,900円。発送は2026年6月初旬予定とのことだ。

【商品情報】

先行予約期間2026年2月28日（土）17:00〜2026年3月8日（日）23:59※発送は2026年6月初旬予定

POINTLESS JOURNEY オンラインhttps://pointlessjourney.jp/