昨夏に退団したGKジャンルイジ・ドンナルンマに代わり、パリ・サンジェルマンの新守護神候補としてリールから加わった24歳のフランス人GKリュカ・シュヴァリエ。



パリはシュヴァリエの獲得に4000万ユーロを投じており、当初はシュヴァリエが新守護神になる予定だった。ところが、ここ最近はシュヴァリエが先発から外れるケースが続いている。



代わりにゴールを任されているのは、ロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフだ。1-0で勝利した今節のル・アーヴル戦でもサフォノフがゴールを守ったが、これでリーグ・アンでは5試合連続、チャンピオンズリーグでも3試合連続でサフォノフがゴールを守っている。





PSG goalkeeper Matvey Safonov broke his left arm in the final



The injury was revealed only after the match, in which the goalkeeper saved four consecutive penalties, setting a record in FIFA tournaments.



PSG defeated the Brazilian "Flamengo" in a penalty shootout and won the… pic.twitter.com/fWRYF8cskO — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2025

シュヴァリエにとっては厳しい展開で、このまま出番が増えない場合は2026W杯フランス代表メンバーに入るのも厳しくなってくるだろう。仏『RMC Sport』によると、パリを率いるルイス・エンリケもサフォノフを高く評価している。シュヴァリエら他のGKのことも評価しているが、現段階ではサフォノフが最も信頼できるGKとなっているようだ。「サフォノフはトップレベルのGKであり、現代サッカー界のトップGKになるために必要なフィジカル、テクニックの素質をすべて備えている。足下の技術も高く、それが我々の強みだ。フィジカルも強靭だね。我々は相手に多くのスペースを与えてしまう傾向にあり、それが時に大きな脅威となる。その点においても彼は我々のアプローチに完璧に合致していると思う。他にも今季一緒に戦ってきたレナト（マリン）、リュカ（シュヴァリエ）と合わせ、3人もトップレベルのGKが揃っていることを嬉しく思う」シュヴァリエにとっては逆風だが、どこかで序列をひっくり返せるだろうか。フランス代表でも守護神候補の1人と考えられていただけに、移籍したパリでの出番減少は想定外のシナリオと言える。