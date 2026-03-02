NMB48坂下真心、マラソン“救急搬送”から8日後…元気な姿 中川朋香と『ワールドマスターズゲームズ』参加呼びかけ
『ワールドマスターズゲームズ2027関西』のエントリー開始プレス発表会が2日、大阪市内で行われ、大会応援サポーターとしてNMB48の坂下真心と中川朋香が登場した。
【写真】かわいすぎる…坂下真心と共に登壇した中川朋香
2027年5月14〜30日に開催される同大会は、生涯スポーツの国際総合競技大会。おおむね30歳以上であれば誰でも参加でき、初の関西エリア（日本）開催となる。舞台は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市に及び、多彩な35競技59種目などを予定。参加者約5万人となる過去最大規模の大会を目指す。きょう3月2日からエントリー受付が始まった。
NMB48の坂下と中川は、30歳になっていないが、大会を盛り上げていく。坂下は「去年初めてフルマラソンを走らせていただいて、4時間9分だった」とにっこり。4時間切りを目指し、2月22日に参加した『大阪マラソン2026』では、無念のリタイア。
自身のSNSでは「目標のサブ4ペースで走っていた矢先、ラスト700mで脱水症状で意識が消失し、緊急搬送されました。去年とは比にならないくらい練習を積んでこの日のために頑張ってきたので、本当に悔しいです」とつづっていたが、この日は元気な姿を見せた。
中川も『大阪マラソン2026』に参加し、5時間14分で完走。和歌山出身とあって、地元での『ワールドマスターズゲームズ2027関西』の開催に期待を寄せていた。
