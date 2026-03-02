プロボクシングの大橋ジムは２日、３月２４日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」の第１試合で行われる日本フライ級タイトルマッチが、東洋太平洋同級王座決定戦との２冠戦となることを発表した。

日本同級王者で東洋太平洋同級１位の野上翔（２５）＝ＲＫ蒲田＝が、日本同級１位、東洋太平洋同級４位の浅海勝太（３１）＝ＭＲ＝を迎え撃つ。

戦績は野上が７戦全勝（４ＫＯ）、浅海が１４勝（７ＫＯ）１３敗。

同興行のメインイベントの日本ミニマム級タイトルマッチ１０回戦では、王者・森且貴（２６）＝大橋＝が同級１位・岡田真虎（３１）＝ＪＢスポーツ＝の挑戦を受ける。セミファイナルのバンタム級８回戦で、デビュー以来６戦連続ＫＯ勝利中の坂井優太（２０）＝大橋＝がフィリピン同級１１位ウェスリー・カガ（フィリピン）と対戦。また２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ライトフライ級６回戦で日本同級６位、東洋太平洋同級１２位の大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝と対戦する。

同興行の全対戦カードは以下の通り。

▽日本ミニマム級タイトルマッチ１０回戦

王者・森且貴（大橋、１４勝３ＫＯ４敗）―同級１位・岡田真虎（ＪＢスポーツ、１０勝４ＫＯ６敗１分け）

▽５４・０キロ契約８回戦

坂井優太（大橋、６戦６勝６ＫＯ）―ウェスリー・カガ（フィリピン、７勝３ＫＯ２敗）

▽ライトフライ級６回戦

片岡雷斗（大橋、デビュー戦）―大橋波月（湘南龍拳、１０勝７ＫＯ５敗１分け）

▽日本スーパーフェザー級タイトルマッチ１０回戦

王者・奈良井翼（ＲＫ蒲田、１７勝１２ＫＯ２敗）―同級１位・砂川隆祐（沖縄ワールドリング、５勝４ＫＯ１分け）

▽日本＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

ＷＢＯアジアパシフィック＆日本同級王者セムジュ・デビッド（中日、９勝５ＫＯ１敗）―日本同級１位・浦嶋将之（角海老宝石、６勝２ＫＯ１分け）

▽日本フライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦

日本王者・野上翔（ＲＫ蒲田、７戦全勝４ＫＯ）―日本同級１位・浅海勝太（ＭＲ、１４勝７ＫＯ１３敗）