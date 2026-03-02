お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけを明かした。

この日は俳優の柄本佑とそろって登場。この日イモトを占った木下レオン氏は「20年前って言ったら？この時も大転換期が入っているんです」と指摘し、イモトは「20歳。確かに」とうなずういた。

「当時青木さやかさんっていうお笑い芸人さんが凄く私好きで」と打ち明け、「それで青木さんがいる事務所に。オーディションを受けてみようっていうことで、今の事務所に入ったんですけれども」と振り返った。

「20年前は本当に何も、右も左も分からなかったので、テレビの事が」とも話し、「なので言われたとおりに、腰に生肉をくくりつけて、これぐらいのコモドドラゴンに追いかけられて」と両手を広げて回顧した。

「言われたとおりに。自分の意思じゃなかったですよ」とイモト。柄本が「それですぐ海外行き始めたんですか、すげえ」と驚くと、「本当に運がめちゃくちゃその時良くて。1年目とかで番組の『（世界の果てまで）イッテQ！』のオーディションに受かったんですよ」と懐かしんだ。