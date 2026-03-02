BLACKPINK、新AL『DEADLINE』が2日半で週間アルバム販売量1位に！予想超える需要に「異例の追加生産」も

BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』の発売からわずか2日半で、その圧倒的な存在感を改めて証明した。

3月2日、HANTEOチャートの発表によると、『DEADLINE』は2月第5週（2月23日〜3月1日集計）の週間アルバムチャートにおいて、147万920枚を売り上げ、堂々の1位を獲得。2月27日14時のリリース後、わずか2日半という異例の短期間でチャートの頂点へと躍り出た。

この快進撃は、発売初日からすでに予見されていた。本作は発売当日に146万1785枚を売り上げ、K-POPガールズグループ史上における「1日の最高販売量」という新たな金字塔を打ち立てた。約3年5カ月ぶりとなる「完全体」でのアルバムを待ちわびていた、世界中のファンの爆発的な期待が数字に表れた結果といえる。

所属事務所のYGエンターテインメントは、「アルバムへの需要が当初の予想を大きく上回っており、現在、急ピッチで追加製作を進行中だ」とし、「BLACKPINKが再び塗り替えていく新たな記録に、ぜひ期待してほしい」と自信をのぞかせた。

（写真提供＝YGエンターテインメント）BLACKPINK

勢いは止まらず、『DEADLINE』は累計38の地域でiTunesアルバムチャートを席巻し、ワールドワイドチャートでも1位を記録。中国最大の音源プラットフォーム「QQミュージック」でも、タイトル曲『GO』をはじめ全収録曲が最上位圏にランクインし、チャート独占に成功した。

また『GO』のミュージックビデオは、YouTubeの最新チャート（2026年2月27日付）で「グローバル日刊人気ミュージックビデオ」1位に輝いている。

（記事提供＝OSEN）