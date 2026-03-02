「魔法少女にあこがれて」よりマジアアズールの1/7スケールフィギュアが3月3日12時から予約開始！
【マジアアズール 1/7スケールフィギュア】 予約開始：3月3日12時 発売日・価格：未定
KADOKAWAは、アニメ「魔法少女にあこがれて」のフィギュア「マジアアズール」を3月3日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「魔法少女にあこがれて」より、魔法少女トレスマジアのひとり「マジアアズール」を、同社のフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」から1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回「KDcolle」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しており、フィギュア用の描き下ろしイラストをモチーフにして立体化したマジアアズールの姿を確認できるほか、本製品はあみあみ限定販売となることを伝えている。
(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会