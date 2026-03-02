銀座コージーコーナー期間限定♡せとかと紅ほっぺ苺の春スイーツ登場

銀座コージーコーナーでは、2026年3月4日（水）より全国の生ケーキ取扱店（※）にて、「せとか」と「紅ほっぺ苺」を使用した期間限定スイーツを発売します。濃厚な甘みととろける食感が魅力の柑橘「せとか」と、甘み・酸味・香りのバランスがよい紅ほっぺ苺を組み合わせた春らしい味わいが楽しめる2種類のケーキが登場。旬のフルーツを贅沢に味わえる、この季節だけの特別なスイーツです♡

軽やかに楽しむショートケーキ

「せとかと紅ほっぺ苺のショート」は、価格560円（税込604円）、販売期間は3月4日（水）～3月26日（木）頃までの期間限定商品です。

とろけるような食感と濃厚な甘みの柑橘「せとか」と、苺本来の甘ずっぱさと芳醇な香りが特長の紅ほっぺ苺を一度に楽しめるショートケーキ。

ふわふわスポンジでサンドしたヨーグルト風味クリームにはせとかゼリーを入れ、フルーツのおいしさを引き立てる軽やかな味わいに仕上げています。

ひとくち食べれば、みずみずしい果汁と爽やかな甘さが広がる春らしい一品です。

奥深い味わいのフルーツタルト

「せとかと紅ほっぺ苺のタルト」は、価格640円（税込691円）、販売期間は3月4日（水）～3月26日（木）頃までの期間限定商品です。

さっくりと香ばしいタルトに風味豊かなカスタードクリームとせとかジャムを重ね、せとかと紅ほっぺ苺をトッピング。

フルーツの甘ずっぱさとカスタードのまろやかな甘みが調和し、タルトならではの奥深い味わいが楽しめます。

同じフルーツを使いながらも、ショートケーキとは異なる濃厚な魅力を味わえる贅沢なスイーツです。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

春限定の味わいを楽しんで

旬のせとかと紅ほっぺ苺を贅沢に使ったスイーツは、春だけの特別な味わいを楽しめるのが魅力です。軽やかなショートケーキと奥深いタルトは、気分に合わせて選ぶのもおすすめ♪

フルーツのみずみずしさを堪能できる期間限定スイーツを、ぜひ店頭でチェックしてみてください♡