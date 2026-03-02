歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（81）が2日、大阪市内で、最後の大阪松竹座での公演となる「御名残四月大歌舞伎」（4月3〜26日）「御名残五月大歌舞伎」（5月2〜26日）の取材会を行った。

同劇場は5月で閉館が決まっており仁左衛門は「とにかく、残念！」と声を裏返らせた。「道頓堀五座」と親しまれた大阪・道頓堀から劇場がなくなることに「私が初舞台を踏んだ道頓堀。父（十三世仁左衛門）も関西で歌舞伎が入らなかった時に“仁左衛門歌舞伎”を打ったのも道頓堀。非常に寂しい」と声を振り絞った。さらに「何とか、どういう形にしろ、もう一度道頓堀で歌舞伎を打てる劇場、芝居小屋を再建できるように頑張りたいと思っている」とも語った。

4月は「盛綱陣屋」で佐々木盛綱を、5月は「寺子屋」の松王丸に挑む。盛綱は松竹座が映画館から劇場に再開場した時に演じ、松王丸は仁左衛門襲名時に同劇場で演じた思い入れの深い役どころ。「あらゆる方に見に来て頂きたい」と力を込めた。最近では大役もダブルキャストで務めることが多く「自分がフルで主役を務めるのは久しぶり。務めるからにはきっちりと、疲れてきた状態ではお見せしたくない」などと意気込んだ。

道頓堀での思い出を問われ今は無き「中座」と即答。「お風呂を薪で炊いていたんで、そのにおいが舞台に広がってね。それなりの良き時代のぬくもりを感じました。冷房もなかったから氷柱を楽屋に立ててね」と目を細め「夏歌舞伎座で（中村）勘三郎くん、（坂東）三津五郎くんと、汗だくになってつとめていたころが懐かしいですね」と、故人となった名優2人と切磋琢磨（せっさたくま）した思い出を口にした。