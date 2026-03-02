歌手の小柳ルミ子が1日に自身のアメブロを更新。しばらく行っていなかった“コーディネート紹介”を再開し、華やかな最新ショットを公開した。

【映像】急きょ手術になった小柳ルミ子&松田聖子からのメッセージ

この日、小柳は「皆さんが 何時も楽しみにして下さっていた【ルミコーデ】7カ月振りに 再開しようかな…と思っています」とつづり、自身のイベントでの衣装を紹介。メインに選んだのは、「鮮やかなショッキングピンクのジャケット CHANEL」で、「34〜5年も昔 パリのCHANEL本店で購入」したという一品。当時、「私の体に合う様にCHANEL専属のお針子さんがピッタリに直して下さいました」という思い出の詰まった1着を着こなした写真を複数公開した。

さらに、ボトムスの「ピンクと薄いパープルのグラデーション スカート」については「着物で言う 絞り…の様な形状で一寸面白いでしょ」と形のユニークさをつづった。「ゴールドの大振りイヤリング」など小物も紹介し、アップの写真も披露するとともに「如何かしら？」と読者に問いかけた。

続けて、「この7ヶ月お洒落する気にも 全くなれず 裸以外なら『何でも良いヤ』でした」（原文ママ）と、一時はファッションへの情熱を失っていたことを告白。しかし、「やっと 少しずつ 大好きなファッションにも 意識が湧いて来た様です」と、前向きな変化をつづった。

最後には「皆さん 又 【ルミコーデ】 楽しみにして下さいますか」と呼びかけブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「待ってました!!ルミコーデ!!」「洋服も素敵なのですが、立ち姿が美しい」「ルミちゃんだから着こなせるショッキングピンク!!」など、祝福と絶賛のコメントが寄せられている。