メタモンが東京メトロ「半蔵“モン”線」をジャック　紫ボディと名前繋がりでまさかの実現

東京メトロ半蔵門線とポケモンがまさかのコラボ。東京地下鉄株式会社（東京メトロ）は、Nintendo Switch 2用ソフト「ぽこ あ ポケモン」の発売にあわせ、3月2日よりメタモンをテーマにした特別広告の掲出を開始しました。期間中、駅構内や車内がメタモン一色に染まります。

■ コラボの理由は紫色と「モン」繋がり！？

なぜ数ある路線の中から半蔵門線が選ばれたのか。その理由はとてもシンプルかつお茶目でした。

メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラー（紫）が同じであること、そして「メタモン」と「半蔵“モン”」という名前の親和性に着目したことがきっかけなのだとか。「へんしん」が得意なメタモンの特性を活かした、遊び心あふれる企画となっています。

■ 路線初！メタモンが車内を丸ごとジャック

本企画では、半蔵門線としては初となる「電車を丸ごと貸し切った広告展開」が実施されます。

不定期で運行されるこの貸切電車の車内では、新作ゲーム「ぽこ あ ポケモン」の主人公である「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」が乗客をお出迎え。同作で描かれる、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができるファン必見の空間です。

ジャックされるのは車内だけではありません。対象となる駅では、ホームやコンコースなど至る所にメタモンが出現します。お馴染みの路線マークにメタモンがへんしんした、特別デザインの「半蔵モン線」マークも公開されるという徹底ぶりです。

■ 駅構内、車内ジャックの展開期間

駅構内と車内の2つのアプローチで展開される、今回の特別広告。

駅構内のジャックは、3月2日から3月8日までの期間、東京メトロ半蔵門線の押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅の3駅で実施されます。なお、渋谷駅の一部広告については、少し長めの3月15日まで掲出される予定です。

続いて、18000系車両を2編成使った車内ジャック（広告貸切電車）は、3月2日から3月15日までの運行となります。こちらは不定期での運行となるため、運良く乗り合わせることができればラッキーかもしれません。

当然ですが、メタモンを探しに駅へ向かう際、改札内への入場には乗車券が必要となります。また、本企画について駅係員への問い合わせは不可とのことですので、マナーを守って楽しく「へんしん」したメタモンたちを見つけましょう。

いつもの通勤・通学時間が、ちょっとワクワクする冒険に変わりそうです。

