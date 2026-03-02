３月下旬に予定されている周南コンビナートの海底で見つかった不発弾の処理に向け、県は2日から爆破の衝撃を和らげるためのバブルカーテンの設置を始めました。



不発弾は去年9月に、出光興産 徳山事業所の東桟橋付近の海底で見つかったもので、250kg爆弾とみられています。



３月下旬には海上自衛隊による爆破処理が実施される予定で、2日は午前8時半から爆破の衝撃から桟橋を守るためのバブルカーテンの設置を県が始めました。





バブルカーテンは穴が開いたホースを海中に投入し空気を入れることで海中に無数の気泡を発生させカーテン状の空気層を作るものです。試算では7割から9割の爆破の衝撃を緩和することが可能とされており、防護対策としてのバブルカーテンの使用は国内初の取り組みとなっています。午後1時ごろまでクレーン船を用いてホースを海中に設置する作業が行われ、不発弾の位置から東におよそ40メートル離れた場所に長さ120メートルのバブルカーテン1列が設置されました。バブルカーテンの設置作業はおよそ3週間と見込まれていて、作業完了後に不発弾の爆破処理が行われる予定です。不発弾が見つかって以降、半径300メートルの海域では船舶の航行や停泊が禁止されており、経済的な影響も出ています