「プロやん…」 大西ライオンのゴルフベストスコアに驚きの声
『ワールドマスターズゲームズ2027関西』のエントリー開始プレス発表会が2日、大阪市内で行われ、大会応援芸人として、サバンナ・八木真澄、野性爆弾・ロッシー、大西ライオン、バイク川崎バイク、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）、チャイルドプリンス・北山水泳が登場した。
【集合ショット】異例の“アスリートスタイル”で集結した関西局アナ
2027年5月14〜30日に開催される同大会は、生涯スポーツの国際総合競技大会。おおむね30歳以上であれば誰でも参加でき、初の関西エリア（日本）開催となる。舞台は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市に及び、多彩な35競技59種目などを予定。参加者約5万人となる過去最大規模の大会を目指す。きょう3月2日からエントリー受付が始まった。
応援芸人たちも競技参加や応援などを予定する。大西ライオンは、ゴルフとバスケットボールにエントリー予定。ゴルフのベストスコアは「69」で、周囲から「プロやん…」と驚きの声があがった。
アスリートとしての実力だけでなく、大西ライオンは「ゴルフのシミュレーションのスタジオも作りました」とさらり。さらに、3人制バスケチームの共同オーナーも務めており、もはや経営者の風格だった。
