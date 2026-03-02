NHK『みんなのうた』に所ジョージ＆ポルノグラフィティの楽曲 4・3で放送65年
NHKは2日、4〜5月に放送される『みんなのうた』で、ポルノグラフィティや所ジョージの楽曲を使用すると発表した。
【画像】オシャレ！路面電車が描かれたポルノグラフィティ 「言伝 ーことづてー」ジャケット
アニバーサリー月となる4〜5月放送の1曲目は、ポルノグラフィティの「マスク・ド・カメロ」。4分40秒のロングサイズで、映像は保田克史氏が手掛ける。ポルノグラフィティも保田氏も『みんなのうた』は初登場となる。
4〜5月の2曲目は、『みんなのうた』を代表するクリエイターのSPコラボとして、所ジョージが作詞作曲を手掛けた「満足です」が流れる。音楽は1989年の「背中でツイスト」から、2024年の「きみのたこ焼き」まで、35年以上にわたって数々の楽曲を書き下ろしてきた所。今回は、歌手の田中あいみを迎え、3世代家族の間に流れるささやかな愛情を、ユーモアたっぷりの歌詞とキャッチーなメロディーで届ける。
アニメーションは「ベスト・フレンド」「メッセージ・ソング」「ママの結婚」など『みんなのうた』の31作品に関わった西内としお氏が手掛ける。
3曲目は、日本を代表するVOCALOID楽曲のコンポーザー（ボカロP）の一人であり、楽曲「トラフィック・ジャム」「紗痲（しゃま）」などで、10代を中心に絶大な人気を誇る、煮ル果実が歌う「オーバーレイ」。映像は、現在の番組オープニング映像も制作した杉本晃佑が手掛ける。
