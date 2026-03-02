“水泳芸人”「離婚」を告白…優勝直後に告げられる マスターズ日本記録保持のチャイルドプリンス・北山水泳
『ワールドマスターズゲームズ2027関西』のエントリー開始プレス発表会が2日、大阪市内で行われ、大会応援芸人として、サバンナ・八木真澄、野性爆弾・ロッシー、大西ライオン、バイク川崎バイク、ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）、チャイルドプリンス・北山水泳が登場した。
【写真】かわいい！大阪マラソンリタイアから元気に復活した坂下真心
2027年5月14〜30日に開催される同大会は、生涯スポーツの国際総合競技大会。おおむね30歳以上であれば誰でも参加でき、初の関西エリア（日本）開催となる。舞台は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市に及び、多彩な35競技59種目などを予定。参加者約5万人となる過去最大規模の大会を目指す。きょう3月2日からエントリー受付が始まった。
応援芸人たちも競技参加や応援などを予定する。競泳にエントリー予定の北山水泳は、世界マスターズ水泳大会優勝の実力者で、「ほんまもんやん」の声があがった。30〜34歳クラスの800メートル自由形で日本記録を持っているとあって、「今大会は絶対に優勝して日本記録を更新できるよう頑張ります」と本気アピール。
一方で、「水泳の練習ばっかりして、あんまり仕事しないんで、去年離婚しました。優勝直後に離婚を告げられた」とぶっちゃけていた。
