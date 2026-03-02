大津市の保護司・新庄博志さん（当時６０歳）が２０２４年に殺害された事件で、殺人罪などに問われた無職飯塚紘平被告（３６）に対し、大津地裁（谷口真紀裁判長）は２日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

起訴状では、飯塚被告は保護観察中の２４年５月、担当の新庄さん方で面接中、ナイフとおので新庄さんの首や胸などを複数回突き刺したり、切りつけたりして殺害したなどとしている。

被告は初公判で起訴事実を認め、「守護神様の声に従ってやりました」と述べた。被告人質問では、新庄さんへの恨みは「一切ない」とし、事件の目的は国への報復で、「仕事ができにくかった不満を、八つ当たりのようにぶつけた」と答えた。

公判では、刑事責任能力の有無、程度が争点となった。

検察側は論告で犯行状況などから「計画的、合理的な行動だ」と指摘し、完全責任能力があったと指摘。「現職の保護司らに大きなショックを与え、制度の存続に重大な悪影響を与えた」と強調し、無期懲役を求刑した。

弁護側は最終弁論で、被告には何らかの精神疾患があり、自らの行動を制御できなかったとし、刑が軽減される心神耗弱状態だったか、刑事責任能力がなかったと主張。「有期刑とすべきだ」と訴えた。