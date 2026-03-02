◇「U−NEXT BOXING 5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦 ノックアウトCPフレッシュマート《12回戦》岩田翔吉（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級2位の岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）が2日、WBC同級王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）への挑戦に向けて、都内の所属ジムで練習を公開。シャドーボクシングとミット打ちを1ラウンドずつ披露した。

先月2日に30歳の誕生日を迎え「ケーキを食べた」翌日から食事制限を開始するなど本格的な減量に着手。「体重も順調に落ちているし、スパーリングも良い相手といい内容でやれている。モチベーションは過去最高」と気合十分。同興行に出場する同門のWBA世界ミニマム級正規王者の松本流星（27）や先月28日に来日した、WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）らと過去最長のラウンド数を重ねるなど、好調をアピールした。

昨年3月13日の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けして王座から陥落。以降は田中繊大トレーナーと新コンビを結成し、ポイントアウトされた前戦の反省を生かし、同11月から持ち味のインファイトと並行して“足を使うボクシング”に取り組んだ。これまでは「倒すボクシングが先行して（このスタイルを継続して）“いける”と思っていた」と振り返るが、アマチュア時代のスタイルを参考に原点回帰。

「足を一切止めない練習をした。いつでも動ける状態をつくって戦うことを意識しているし、フットワークを使いながらパンチを出すことができるようになってきた」とこの日公開した練習では、これまであまり見せなかった華麗なステップワークを見せるなど、モデルチェンジしたスタイルを披露。かつてWBA世界ミニマム級王座を16度防衛した、2階級制覇王者ノックアウト戦へ「狙わなくてもKOに自然となる」と2度目の世界王座奪取へ自信を示した。

「負けたら終わり」と危機感を募らせながらも「勝てばいろんな選択肢が広がる。シンプルな試合」ノックアウト戦後は日本人王者との統一戦や、サンティアゴへのリベンジも見据える。試合当日の15日はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が米ローンデポ・パークで行われる。侍ジャパンが順当に勝ち上がると見られ「いいWBCの日にしたいです」と“共闘”を誓っていた。