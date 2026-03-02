島の主要なフェリー桟橋の端にある彫刻。ヌーンガー族の戦士と水面から身を躍らせるクジラを描いている/Tim Campbell/Rottnest Island Authority via CNN Newsource

（CNN）オーストラリア南西部の都市パースの海岸から見渡せば、水平線から青い丘がそびえているのが見える。丘は日によって手が届きそうなほど近くに見えたり、霧や通り過ぎる船の陰に隠れて見えなかったりする。

「人目につきたがっている時もあれば、影に隠れたがっている時もある」と語るのは、豪マードック大学の講師、グレン・スタシウク氏だ。同氏はこの島を扱った2014年のドキュメンタリー「Wadjemup: Black Prison - White Playground」のディレクターを務めた。Wadjemup（ワジャマップ）は島の呼び名で、「黒人（先住民）の牢獄、白人の遊び場」という意味のタイトルだ。「島は独立した存在。鼓動を刻んでいる」と、スタシウク氏は言う。

現地の先住民ヌーンガー族の間で「ワジャマップ」と呼ばれるロットネスト島は、パース近郊の港町、フリーマントルから19キロ沖合に浮かぶ島だ。白砂のビーチと透明な海、笑ったような顔の有袋類「クオッカ」とのふれあいを求めて、年間80万人以上の観光客が訪れる。自撮り写真に笑顔で収まるクオッカは、インスタグラムの人気者だ。

西オーストラリア大学の名誉教授でヌーンガー族長老のレン・コラード氏によれば、ワジャマップの伝統的な保護管理者たちにとって、島は聖地だ。「ヌーンガー族の言い伝えでは、人が死ぬと魂は体を離れて西方の島々へ、霊のありかへと渡る」

「ワジャマップはずっと魂の宿る場所だった」と、コラード氏は説明する。「だが植民地時代を経て、さらに神聖な場所となった。ここでは多くの先住民が収監中に亡くなり、その人数はオーストラリア国内で最大に達した」

先住民の牢獄にされたワジャマップ

オーストラリアの先住民は少なくとも6万5000年にわたり、「カントリー」と呼ぶ大地や海、空を保護管理してきた。地球上で最も古くから続く文明のひとつだ。英国は1770年にオーストラリア東部を支配下に置き、1788年には有罪判決を受けた囚人らを中心とする入植者の「第1船団」が到着した。その後に続く植民地時代には、地元の先住民と英国人の間で激しい紛争が起きた。

ワジャマップは1838年、先住民の少年と成人男性を収容する流刑地となった。最初の囚人たちは船で送り込まれ、海岸の洞窟に寝泊まりしながら石灰石を掘り出して、自分たちの牢獄を建設した。

スタシウク氏によると、囚人の多くは家畜や配給の小麦を盗んだ罪に問われた。本人たちにとって「まったくなじみのない」制度によって起訴され、逮捕され、知らない言語で刑を言い渡された。家族と再び会えるのか、会えるとしてもいつになるのか分からないまま、突然島から追放された。

2000キロ以上離れた内陸部のキンバリーなどから、長く悲惨な移動を強いられるケースもあった。スタシウク氏によると、砂漠の出身者は海を見たことさえなかった。コラード氏は、当時の慣習としてよくみられたように首や腕、脚をくさりでつながれたケースも多かったと話す。

囚人たちはワジャマップに到着すると、鉱物の採掘やインフラ建設の過酷な労働を強制された。スタシウク氏は「桟橋も小屋も牢獄も総督の邸宅も、すべて先住民の囚人たちが建てた」と話す。コラード氏によると、この工事を経験した先住民は島から戻った後も、安い労働力として使えると考えられた。植民地当局はこれを理由に、牢獄設置にコストをかけるのは妥当だと説明していた。

独房での生活も同様に厳しかった。牢獄内は囚人であふれ返り、病気が蔓延（まんえん）していた。こうした劣悪な状況はヘンリー・ビンセントという特に残忍な刑務所長の下でさらに悪化したと、スタシウク氏は指摘する。「ビンセントは片目しかなく、ナポレオン戦争を経験していた」「囚人たちをくさりで独房に縛りつけ、殴りつけ、銃で撃った」

スタシウク氏によれば、ビンセントがこれらの罪で裁かれることはなく、島にはその名にちなんだ道路が2022年まで存在した。

19世紀末までには本土に刑務所が増設され、ワジャマップをレジャーに活用したいという要望が強まるのと同時に、牢獄の閉鎖を求める声が上がり始めた。牢獄は開所から93年経った1902年になって、正式に閉鎖された。

ワジャマップでは計4000人近い先住民男性や少年らが収監された。ここで亡くなった373人は、ほとんどが墓標のないまま埋葬された。

観光名所となったワジャマップ

現在ワジャマップを訪れる観光客の多くは、その悲惨な歴史を知らない。太陽が照りつける広い道路を自転車で走り抜け、サンゴ礁でシュノーケリングを楽しみ、アイスクリームを片手に旧植民地の街を散策する。こののどかな観光地と、地下に埋もれた恐ろしい過去は対照的だ。

牢獄が閉鎖された直後から、島は観光地化に向けた再開発を始めた。1911年に、本館の独房棟が宿泊施設に改築された。壁が取り壊されて水道と電気の設備がつくられ、建物の歴史は消え失せた。コラード氏はそう語り、観光客は「男たちが死んだ場所で部屋に金を払い、ベッドに入り、愛を交わすようになった」と説明した。

さらにひどいことに、亡くなった囚人たちが眠る墓標のない埋葬地は、「テントランド」と呼ばれるキャンプ場となった。それから90年の間、オーストラリア最大級の先住民の埋葬地のわずか60センチ上に、観光客たちが眠っていた。

スタシウク氏は、70年代に経緯を知らないままテントランドを訪れたことを思い出す。「行ったら体調を崩した。もう一度行ってみたところ、入院する羽目になった。自分でもわけが分からず、医師にも分からなかった。それ以外に体は至って健康だったのだ」――そこで同氏は祖母に話してみた。すると祖母はすかさず、「それはワッラ（非常に悪いこと）だ」と答えた。

現場では1970年に遺骨が見つかっていたが、キャンプ場が正式に閉鎖されたのは2007年のことだ。18年には元牢獄での観光ホテル営業が打ち切られた。

ロットネスト島では今、テントランドと関係のない場所に複数のキャンプ場が開設されている。

灯台としてのワジャマップ

コラード氏のようなヌーンガー族にとって、ワジャマップは今も極めて象徴的な存在だ。「番人のようなもの」と、同氏は言う。「そこに何かがあることを人々に知らせようと光を放つ、いわば灯台だ」

スタシウク氏もこれに同意し、島の先住民の歴史をぜひとも記憶しておかなければならないと述べた。

ロットネスト島当局は2020年、「先住民が収監されて死んでいった歴史を、真実を語るイベントや儀式、記念行事を通して正式に認める」ことを目的に、「ワジャマップ・プロジェクト」を推進し始めた。

プロジェクトの内容としては埋葬地に敬意を払い、牢獄の建物を保存し、癒しを助ける文化的儀式を開催することが挙げられる。24年にはワジャマップのウィリン・ビディ（「魂の道」の意味）という文化的儀式が開催された。島に埋葬されている人々を葬り、魂を解放しようと、全国から約200人の先住民が参加した。

この複雑な歴史と観光地としての現在を融合させたのが、先住民文化ツアーだ。

ロットネスト島当局の報道担当者はCNNとのインタビューで、島の歴史を率直に、誠実に共有するため、引き続き先住民コミュニティーと協力していくとの方針を示した。

現地に住むヌーンガー族のツアーガイドで、先住民団体「ワジャマップ・アボリジナル・レファレンス・グループ」のメンバー、ケイシー・キケット氏は、子どもたちにワジャマップ文化の良い面を紹介するための絵画ワークショップやハイキングツアーを企画する業者「クーダス・クルー」を率いている。子どもたちが成長した時に、悲惨な歴史を学び、受け入れる準備ができているようにしたいと、同氏は語る。

キケット氏は自身の取り組みについて、美しい島と悲惨な歴史をつなぐ足がかりになると述べた。コラード氏も、島は「本当に美しい場所だ」と力を込め、そこで起きた恐ろしい出来事にもかかわらず、ワジャマップを訪れるのが大好きだと繰り返した。

「そこには私の同胞たちが埋葬されている」と、キケット氏は語る。「私はその場所を訪れ、かれらにあいさつすることに大きな喜びを感じる」

同氏はこの美しく、複雑な島を訪れるすべての観光客に向けて、安全に過ごせる簡単なおまじないを勧めている。「桟橋から降りたら、砂を少し海に投げ入れて。『カントリー』に、私たちの祖先に、自己紹介をしてください」

同じようにコラード氏も、観光客にこう呼びかけている。「次回島を訪れたら、かれらに会いに行ってあいさつしてほしい。私の同胞たちに、あなたたちはかつてかれらに何が起きたのかを知っていること、過去を正すため、自分なりに最善を尽くそうとしていることを伝えてください」