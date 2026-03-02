£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¦£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¤¬£±ÆüÌëÊüÁ÷¤Î£Æ£Í¥è¥³¥Ï¥Þ¡Ö£Ò£å£â£å£ì£ì£í£õ£ó£é£ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Àè·î£±£·Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥à¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£¶¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¿¿Ìð¤¬Àè·î£²·î£±£·Æü¡¢¿··î¤ÎÆü¡¢±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡££±¤Ä¤Î´ñÀ×¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢µîÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤â¼ê½Ñ¡£¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¤½¤Î£µ£¶Ç¯¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»àµî¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö·üÌ¿¤Ê½èÃÖ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î£±£²Æü¤Î£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂ¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤¿ÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸Á°¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î£´£°Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¤Ê¤¼¿ÀÍÍ¤ÏÅÛ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£½µ¤ÈÍè½µ¤Ç¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÄÉÅéÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤ò¼º¤Ã¤¿¾×·â¤Ï¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¿´¤¬À°Íý¤µ¤ì¤¿»þ¡¢£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡£¤½¤ÎÆ»¶Ú¤â¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£