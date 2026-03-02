【大学野球】 東京六大学リーグが４月１１日に開幕 早慶戦は５月３０、３１日

東京六大学野球連盟は２日、今春のリーグ戦の日程を発表した。４月１１日に開幕し、昨秋の覇者・明大はオープニングゲームで東大と対戦する。８週間に渡って熱戦が繰り広げられ、早慶戦は５月３０、３１日に行われる。全日程は以下の通り。

▽４・１１（土）

東大―明大、慶大―立大

▽４・１２（日）

立大―慶大、明大―東大

▽４・１８（土）

※東大―早大、法大―立大

▽４・１９（日）

※立大―法大、早大―東大

▽４・２５（土）

明大―慶大、法大―早大

▽４・２６（日）

早大―法大、慶大―明大

▽５・２（土）

※立大―明大、慶大―東大

▽５・３（日）

※東大―慶大、明大―立大

▽５・９（土）

立大―早大 東大―法大

▽５・１０（日）

法大―東大 早大―立大

▽５・１６（土）

明大―早大、慶大―法大

▽５・１７（日）

法大―慶大、早大―明大

▽５・２３（土）

明大―法大、立大―東大

▽５・２４（日）

東大―立大、法大―明大

▽５・３０（土）

早大―慶大

▽５・３１（日）

慶大―早大

【注】球場は神宮。校名左が三塁側先攻。早慶戦は慶大が三塁側。※はプロ併用日。開始時間は２試合日が１１時（プロ併用日は１０時）、１試合日が１３時（プロ併用日は１２時）