【大学野球】 東京六大学リーグが４月１１日に開幕 早慶戦は５月３０、３１日
東京六大学野球連盟は２日、今春のリーグ戦の日程を発表した。４月１１日に開幕し、昨秋の覇者・明大はオープニングゲームで東大と対戦する。８週間に渡って熱戦が繰り広げられ、早慶戦は５月３０、３１日に行われる。全日程は以下の通り。
▽４・１１（土）
東大―明大、慶大―立大
▽４・１２（日）
立大―慶大、明大―東大
▽４・１８（土）
※東大―早大、法大―立大
▽４・１９（日）
※立大―法大、早大―東大
▽４・２５（土）
明大―慶大、法大―早大
▽４・２６（日）
早大―法大、慶大―明大
▽５・２（土）
※立大―明大、慶大―東大
▽５・３（日）
※東大―慶大、明大―立大
▽５・９（土）
立大―早大 東大―法大
▽５・１０（日）
法大―東大 早大―立大
▽５・１６（土）
明大―早大、慶大―法大
▽５・１７（日）
法大―慶大、早大―明大
▽５・２３（土）
明大―法大、立大―東大
▽５・２４（日）
東大―立大、法大―明大
▽５・３０（土）
早大―慶大
▽５・３１（日）
慶大―早大
【注】球場は神宮。校名左が三塁側先攻。早慶戦は慶大が三塁側。※はプロ併用日。開始時間は２試合日が１１時（プロ併用日は１０時）、１試合日が１３時（プロ併用日は１２時）