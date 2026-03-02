

ファジアーノ岡山

サッカーJ1ファジアーノ岡山は1日、ホームで名古屋と対戦。新加入のフォワードが勝負を決めました。

特別大会が開幕しこれまで3試合勝ちがないファジアーノ。新加入のゴールキーパー、レナート・モーザーに初めてゴールマウスを託し初勝利を目指します。

しかし、後半開始早々相手にサイドを突破され、先制点を許します。

追いつきたいファジアーノは後半15分、新加入選手では唯一のフォワード・河野をピッチへ。後半33分、その河野がシュート。惜しくも外れ、コーナーキックに。ファーサイドでフリーになった河野が頭で合わせ同点！ 待ちに待った加入後、初ゴールを飾ります。

その後もファジアーノは相手ゴールに迫りますが追加点は奪えず。今シーズン2度敗れているPK戦へ……。

3人目が外した名古屋に対し、ファジアーノは4人目まで全員が成功。決めれば勝ちの場面、ファジアーノの5人目は開幕戦でPKを外している河野。ここは決めきります。新加入選手が躍動し、PK戦で勝利をつかみ取りました。

（ファジアーノ岡山 新加入FW［40］／河野孝汰 選手［22］）

「岡山のために、たくさんの勝利につながるゴールを取るために岡山に来たので、今回はPKでの勝利になりましたけど、勝ち点3につながるゴールをたくさん取っていけるように、もう一回いい準備をしたい」

【ファジアーノ岡山 1-1 名古屋グランパス】（PK 5-4）