これからの予定【経済指標】
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（2月）16:00
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 0.7% 前回 1.0%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:30
予想 52.0 前回 52.0
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（1月）16:00
予想 N/A 前回 0.8%（0.1%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 3.9%（3.2%から修正）（前年比)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想 50.7 前回 50.7
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:00
予想 50.8 前回 50.8
【トルコ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）16:00
予想 3.6% 前回 3.7%（前年比)
【スイス】
小売売上高（1月）16:30
予想 N/A 前回 2.9%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30
予想 N/A 前回 48.8
【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）23:45
予想 51.2 前回 51.2
ISM製造業景気指数（2月）3日00:00
予想 51.9 前回 52.6
※予定は変更されることがあります。
