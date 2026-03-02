【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（2月）16:00
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)
予想　0.7%　前回　1.0%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:30
予想　52.0　前回　52.0

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.8%（0.1%から修正）（前月比)
予想　N/A　前回　3.9%（3.2%から修正）（前年比)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55
予想　50.7　前回　50.7

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）18:00
予想　50.8　前回　50.8

【トルコ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）16:00
予想　3.6%　前回　3.7%（前年比)

【スイス】
小売売上高（1月）16:30
予想　N/A　前回　2.9%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）17:30
予想　N/A　前回　48.8

【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）23:45
予想　51.2　前回　51.2

ISM製造業景気指数（2月）3日00:00
予想　51.9　前回　52.6


※予定は変更されることがあります。