テクニカルポイント　ユーロドル、足元中立状態も、一目均衡表「雲」の位置関係に注意

1.1913　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1912　一目均衡表・基準線
1.1905　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1820　21日移動平均
1.1800　一目均衡表・転換線
1.1795　10日移動平均
1.1779　現値
1.1740　一目均衡表・雲（上限）
1.1735　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1700　100日移動平均
1.1699　一目均衡表・雲（下限）
1.1677　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1668　200日移動平均

　ユーロドルは、１．１８００を軸とした保ち合い相場となっている。ＲＳＩ（１４日）は４６．０と、やや売りバイアスが優勢だが、２月半ば以降の中立水準５０付近での推移からは目立った変化はみられていない。一目均衡表の雲が１．１６９９から１．１７４０と現在の水準よりも下方に位置している。しかし、今後は１．１７台後半から１．１８台後半の範囲に上昇シフトする予定となっている。位置関係が変化することで、今後は上値抵抗帯が形成される可能性が高まっている。