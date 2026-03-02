テクニカルポイント ユーロドル、足元中立状態も、一目均衡表「雲」の位置関係に注意 テクニカルポイント ユーロドル、足元中立状態も、一目均衡表「雲」の位置関係に注意

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロドル、足元中立状態も、一目均衡表「雲」の位置関係に注意



1.1913 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1912 一目均衡表・基準線

1.1905 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1820 21日移動平均

1.1800 一目均衡表・転換線

1.1795 10日移動平均

1.1779 現値

1.1740 一目均衡表・雲（上限）

1.1735 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1700 100日移動平均

1.1699 一目均衡表・雲（下限）

1.1677 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1668 200日移動平均



ユーロドルは、１．１８００を軸とした保ち合い相場となっている。ＲＳＩ（１４日）は４６．０と、やや売りバイアスが優勢だが、２月半ば以降の中立水準５０付近での推移からは目立った変化はみられていない。一目均衡表の雲が１．１６９９から１．１７４０と現在の水準よりも下方に位置している。しかし、今後は１．１７台後半から１．１８台後半の範囲に上昇シフトする予定となっている。位置関係が変化することで、今後は上値抵抗帯が形成される可能性が高まっている。

外部サイト