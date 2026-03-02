サンリオが新スポーツブランド「Sanrio Sports」始動、第1弾はゴルフウェア・グッズ
サンリオとサンリオエンタープライズが、サンリオキャラクターをデザインに取り入れたスポーツウエア＆グッズの新ブランド「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」を立ち上げることを発表した。
【写真】「キターーーー」ちいかわ・うさぎ×ポムポムプリンがコラボ
第1弾としてゴルフウエアと関連グッズを展開し、3月6日から開催される「第60回ジャパンゴルフフェア2026」（パシフィコ横浜）で初お披露目される。
「Sanrio Sports」は、“大人かわいい”をテーマに、遊び心のあるアートとファッション性・機能性を兼ね備えたスポーツアイテムを提案。スポーツを楽しむ時だけでなく、つらい時や頑張りたい時にも寄り添う存在として、サンリオキャラクターとともに“わくわく”と“笑顔”を届けるブランドを目指す。デザインの楽しさだけではなく、快適な着心地や動きやすさにも配慮し、スポーツシーンを彩っていく。
サンリオは2025年に掲げた長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」のもと、グローバルIPプラットフォーマーを目指した新規領域を強化しており、今回のスポーツ分野への参入もその一環。今後はゴルフ以外の競技にも取り扱い領域を広げる予定だという。
ブランドの最新情報は、公式Instagramやブランドサイトでも随時発信される。
