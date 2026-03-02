来年関西広域9府県で開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」（27年5月14〜30日）のエントリー受け付けが2日にスタート。大阪市内で会見が開かれ、大会応援アンバサダーとしてサバンナ・八木真澄（51）、野性爆弾・ロッシー（50）らが出席した。

八木は冒頭で「昨日は鶴橋で大谷翔平さんらが来てた。焼き肉に行ってたそうですね」とニアミスしたことを披露した。大会では空手に出場予定。「昔から空手、柔道をやってました」。極真空手も黒帯の腕前だが「大会の空手は拳を当ててはダメな大会なんで、難しいかな」と苦笑いだ。

最近はファイナンシャルプランニング技能士1級の資格を取得してから、お金に関する仕事が増えている。今大会での経済効果について問われ「海外からも来て、飲み食いして…。ざっけいざいこうかは50兆円です。電卓がないので暗算ですが」と笑いを誘った。

ロッシーは「パパ友とやってるアルティメットに出場します」と宣言。フライングティスクでの競技でバイク川崎バイクと実演してみせた。大西ライオンは得意のゴルフと学生時代にやっていたバスケットボールで出場を予定。ゴルフはベストスコア69の腕前で「シュミレーションゴルフのスタジオを作った」という。また、バスケットボールも「プロの3人制バスケの共同オーナーを」と。「最近は経営側に回ってます」と明かした。

同大会は30歳以上の壮年者のための世界規模の国際総合競技大会。85年にカナダ・トロントで第1回大会が開催された。4年に一度の大会で、21年に関西で開かれる予定だったが、新型コロナ禍で見送りに。今回、6年越しに開催される。