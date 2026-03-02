都内のリラクセーション店で、タイ国籍の12歳の少女にわいせつな行為をさせた罪などに問われた経営者の男の初公判が開かれ、男は「未成年だとは本当に知りませんでした」と述べ、起訴内容を否認しました。

東京・文京区のリラクセーション店を経営する細野正之被告は去年6月と8月、タイ国籍の当時12歳の少女に、客や自身に対しわいせつな行為をさせた罪などに問われています。

2日、東京地裁で行われた初公判で、細野被告は「未成年だとは本当に知りませんでした」と起訴内容を否認し、店のマネージャーの女が少女と母親に対し、20歳だと言うように指示をしていたとして、「だまされていた」と主張しました。

検察側は冒頭陳述で、少女が店で働くようになった経緯について「母親から日本に来て働くように言われ、短期滞在の在留資格で来日した。以前働いていた母親が『店で働きたい』とマネージャーの女に連絡した」と説明しました。そのうえで「少女に客を付け性的サービスを提供させ、“練習”と称して被告人自身にも同様の行為をさせた」と指摘しました。