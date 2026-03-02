ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するエンゼルス菊池雄星投手（34）が、1日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、ドジャース大谷翔平投手（31）との比較に率直な思いを口にした。

同じ岩手・花巻東出身で、3年違い。高校は入れ違いだったが、同じ投手であることもあり、プロ、メジャーと常に比較され続けた。

WBCでは、大谷とチームメートになる。ともにプレーすることについて、番組側から「特別な思いとか気持ちとか…」と聞かれた菊池は、しばらく考えて「まず、好きな質問ではないですよね」と答えた。

「やっぱり世界一の選手ですから。比較するのって、誰よりも簡単なんですよ。世界一の選手なので、だから昔から、彼がまだ若い時から、常に“大谷はこうだけど雄星はこうだ”という、常に比較されてきましたので。彼のことは凄く大好きでしたけど、その環境自体は好きではなかったですよね」

率直な気持ちを吐露した上で、「だから、後輩だからというよりも、世界一の選手とプレーできるというに関して、非常に楽しみではあります」と続けた。