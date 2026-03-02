「もっと感情出せよ！」「ちゃんと泣け！」兄貴分退場での主役の態度に仲間が怒り爆発！＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月1日（日）に放送された第16話では、白影（加藤諒）を失った後の赤影（佐藤大樹）の様子が気に入らない青影（木村慧人）が、赤影に厳しい言葉をぶつける場面があった。

【映像】青影が赤影と決裂した理由は…

◆「俺がお前と一緒にいたくないって思ったのは…」

兄のような存在だった白影を失って以来、赤影と決裂していた青影。自分がいなくなった後、赤影がいつの間にか新たな仲間を迎えていたこともあり、青影は不信感をさらに募らせていた。

そんななか、赤影たちは霞谷七人衆最後の1人・夢堂典膳（山口祥行）に敗れて牢に入れられてしまう。

このような事態になっても、青影は「赤影のせいだからな！ お前が邪魔してなけりゃ捕まってなかった」と赤影に八つ当たり。赤影が「何が不満だ？」と尋ねると、青影は「自覚ねーの？」と怒りを滲ませ、白影が亡くなってすぐに新しい仲間を作ったことを責めた。

赤影は、新しい白影探しは白影の遺言で、信長の命令でもあると説明するが、青影は「俺がお前と一緒にいたくないって思ったのは、お前が何一つ自分で自分のこと決めねーからだよ！」と反発。「もっと感情出せよ！ 白影が死んで悲しいって言えよ！ ちゃんと悲しめ！ ちゃんと泣け！」と必死に訴えた。

そして青影は、赤影とはやっていけないと言い、再び心を閉ざしてしまう…。

頼れる仲間同士だったはずの赤影と青影がすれ違い続け、胸が締め付けられる展開となっていた。