純金上場信託（現物国内保管型）<1540.T>＝切り返し急。純銀上場信託（現物国内保管型）<1542.T>も人気となった。中東での地政学リスクの高まりは原油価格の上昇だけでなく、貴金属市況にも押し上げ効果をもたらしている。金市況はここ高安を繰り返しながらも下値切り上げ歩調を明示しており、関連するＥＴＦへの買いが顕著となっている。市場では「金先物価格（ＣＯＭＥＸ）は１月末の急落前の最高値圏である１トロイオンス＝５３００ドル台への再浮上が有力視される」（中堅証券アナリスト）という声が聞かれる。銀価格も金市況に連動して上昇波動が見込まれるが、ここまで相対的に出遅れているとの見方もあり、足もとで買いの勢いがより強まっている。



ＳＷＣＣ<5805.T>＝大幅高で昨年来高値を更新。２月２７日の取引終了後に、３１年３月期に営業利益４００億円以上（２６年３月期予想２６０億円）、年間配当３８０円以上（同２００円）を目指す中期経営計画を発表しており、これを好感した買いが流入している。資本効率と成長性の両立を重視し、成長事業である電力インフラ、通信（海外）、半導体の伸びを通じて全体の収益性の向上を図る。また、創立１００周年を迎える３７年３月期の営業利益目標を８００億円以上と設定した。



ファンデリー<3137.T>＝物色人気に一時ストップ高。２月２７日の取引終了後に、２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を８６００万円から１億２２００万円（前期１億３３００万円の赤字）へ、最終利益を２６００万円から６４００万円（同１億８３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。食事コントロールを通して血液検査結果の数値改善を目指す「ミールタイム」の健康食宅配サービスを提供するＭＦＤ事業で定期購入顧客数が予想を下回ったことから、売上高は２９億９２００万円から２６億３１００万円（前期比６．８％増）へ下方修正したものの、国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」を製造販売するＣＩＤ事業でビジネス構造の改善が想定以上に進んだことから各利益を上方修正した。



日本ギア工業<6356.T>＝異彩高。歯車及び歯車装置メーカーのニッチトップだが、その技術力を横軸展開させ、部品やユニットを組み立てて完成品を製造するアッセンブリーの領域に事業エリアを広げ需要獲得を進めている。そのなか、駆動装置であるバルブ・アクチュエーターは同社の看板商品分野であり、原子力発電で必須となる高温・高圧・放射線下でも正確に作動する「リミトルク」で関連業界から高い評価を得ている。差し当たっては対米投融資第２弾プロジェクトとして有力視される次世代原子炉（小型モジュール炉）で商機を捉える可能性があり、マーケットでも関連銘柄としてにわかに頭角を現してきた。



重松製作所<7980.T>＝ストップ高。２月２０日につけた昨年来高値９４６円を上抜き新値街道に突入した。産業用防塵・防毒マスクで競争力が高く、防衛関連の中小型株の中で特に存在感を示すほか、次世代原子炉に絡むビジネスチャンスも注目されている。高い防護性能と快適性を両立させた防護服で高い評価を得ており、対米投融資第２弾プロジェクトで有力視される次世代原子炉の普及局面でも商機を捉える可能性が指摘されている。時価予想ＰＥＲ８倍台、ＰＢＲは０．７倍台と株価指標面からも水準訂正余地の大きさを示唆している。なお、急騰習性があり、２０年１月には新型コロナウイルス関連の一角として急速人気化し、２７９５円の高値をつけた実績を持つ。



ヨドコウ<5451.T>＝マド開け急騰。全般波乱相場に抗して一時１５％高の１６６０円まで駆け上がり、昨年来高値を更新。同時に、この１６６０円は１９８９年４月につけた上場来高値と３７年ぶりのツラ合わせとなっている。メッキ鋼板を主力とする表面処理鋼板の大手で足もとの業績は会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。前週末２７日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表、最終利益を従来計画の１１５億円から１７０億円（前期比２６％増）に大幅増額した。持ち分法適用会社の保有株式譲渡に伴う株式売却益計上によるもの。最終利益は過去最高更新となるが、これを受けて株主還元を大幅に強化、２６年３月期の年間配当を従来計画の６０円から８９円（前期実績は修正値で７０円２０銭）に増額しており、これを好感する買いが集中した。配当利回りは急騰後でも５％を大きく上回る。



