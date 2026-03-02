俳優の木戸大聖が3月1日、自身のInstagramを更新し、俳優の綱啓永、兵頭功海とゴルフコースを回った様子を公開した。

投稿された写真は全5枚。グリーンの広がるゴルフコースを背景に3人が顔を寄せ合う笑顔のセルフィーや、カートに乗り込みピースサインを見せるリラックスしたショット、コース上でクラブを構えるプレー中のカットなど、終始楽しげな雰囲気が伝わるものばかりだ。

木戸はキャプションで「可愛い2人と念願のコースに」と切り出し、「そんなの楽しいよねぇ」と喜びをにじませた。さらにハッシュタグでは「#悠々と飛距離超えてくるスタイル抜群男」「#初コースでロングパット沈めてバーディーとる男」と、2人のプレーぶりをユーモアたっぷりに称えている。

この投稿に対し、兵頭本人がコメント欄で「一生着いていきます」と返信。これに木戸が「追い抜かないでね」と返すなど、仲の良さとゴルフの腕前を巡る軽妙なやり取りが展開されている。

綱と兵頭は2019年放送の特撮ドラマ『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（テレビ朝日系）でそれぞれリュウソウブルー、リュウソウゴールドを演じて以来の親交があり、プライベートでも交流が続く間柄として知られる。一方、木戸と綱は2025年12月公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』で共演している。（文＝リアルサウンド編集部）