侍ジャパンも要警戒…阪神を“ゴロ地獄”に沈めた韓国38歳ベテラン左腕　09年以来のWBCへ準備万端

2009年WBCで侍ジャパンとも戦った韓国代表のベテラン投手リュ・ヒョンジン（38）が、17年ぶり参戦のWBCを前に阪神タイガース相手の“最終リハーサル”を無事に終えた。

リュ・ヒョンジンは3月2日、京セラドーム大阪で行われた阪神との強化試合で6回裏に登板し、2回を投げて1被安打の無失点を記録した。

韓国投手陣は先発のクァク・ビンが2回3失点で降板した後、3回にノ・ギョンウン、4回にソン・ジュヨン、5回にコ・ヨンピョと継投。リュ・ヒョンジンは3-3の同点で迎えた6回、5番目の投手として登板した。

その6回、先頭打者の前川右京とは9球に及ぶ勝負となった。前川が粘りの打席を見せたが、遊ゴロに打ち取り最初の山場を乗り越えた。

以降の打者たちはすべて順調だった。中川勇斗を一ゴロ、郄寺望夢を投手ゴロで自ら処理し、最初のイニングを三者凡退で切り抜けた。

リュ・ヒョンジン（右／写真提供＝OSEN）

リュ・ヒョンジンは7回にもマウンドに上がった。先頭打者の小野寺暖を投ゴロに打ち取り、嶋村麟士朗を一ゴロに打たせ、阪神打線を“ゴロ地獄”に沈めた。その後、二死走者なしから谷端将伍に中前安打を許したものの、小幡竜平をフライで打ち取り、2回をすべて投げ終えた。

以降、韓国は8回にパク・ヨンヒョン、9回にキム・テギョンが登板。両チームともに追加点はなく、3-3の引き分けで試合終了となった。

リュ・ヒョンジンは2008年北京五輪や2009年WBCなど、韓国野球の“国際大会黄金期”をけん引した投手だ。ロサンゼルス・ドジャース、トロント・ブルージェイズを渡り歩いてMLB通算10シーズンで78勝48敗1セーブの防御率3.27を記録し、ドジャース時代の2019年には最優秀防御率（2.32）を受賞した。

2009年WBC当時のリュ・ヒョンジン（写真提供＝OSEN）

その後、2024年に古巣ハンファ・イーグルスと契約し、12年ぶりにKBOへ復帰。かねてから代表入りへの意欲を示してきたが、今回のWBCで代表に電撃復帰した。

2月21日、沖縄で行われたハンファの練習試合では2回を投げて1奪三振、無失点のパーフェクトを記録していたリュ・ヒョンジン。大会前最後の登板となる阪神戦でも好調ぶりをアピールし、東京ドームでの1次ラウンドに備えることになった。

（記事提供＝OSEN）