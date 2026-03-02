伊藤園 <2593> [東証Ｐ] が3月2日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結最終損益は0.8億円の赤字(前年同期は113億円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比61.0％減の10.8億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結最終損益は96.3億円の赤字(前年同期は21.7億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の3.1％→1.7％に悪化した。



