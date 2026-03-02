イーレックス <9517> [東証Ｐ] が3月2日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の11円→22円(前期は11円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆さまへの適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、財務面の健全性を維持しつつ、安定的かつ継続的な配当を行うことを会社の基本方針としております。この方針および最近の業績の進捗を踏まえ、株主の皆さまの日ごろのご支援に応えるべく、１株あたり22円の配当を行うことといたしました。今後も、財務体質の改善を図り、成長分野への投資も推進することで、持続的な成長を目指し、企業価値の向上に邁進してまいります。

