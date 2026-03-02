2日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数386、値下がり銘柄数1084と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<3358>、ＪＭＡＣＳ<5817>、加地テック<6391>、東京衡機<7719>、重松製作所<7980>がストップ高。タカノ<7885>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、ナカボーテック<1787>、大本組<1793>、大豊建設<1822>、森組<1853>など104銘柄は昨年来高値を更新。アルメディオ<7859>、ＭＲＫホールディングス<9980>、アミファ<7800>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>、戸上電機製作所<6643>は値上がり率上位に買われた。



一方、ダイドーリミテッド<3205>がストップ安。ハピネス・アンド・ディ<3174>、サインポスト<3996>、ギークリー<505A>は昨年来安値を更新。栗林商船<9171>、宮入バルブ製作所<6495>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、じもとホールディングス<7161>は値下がり率上位に売られた。



