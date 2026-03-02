ETF売買代金ランキング＝2日大引け
2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 275346 76.2 56580
２. <1321> 野村日経平均 43213 171.3 60290
３. <1357> 日経Ｄインバ 33950 48.9 4271
４. <1540> 純金信託 29685 165.5 25665
５. <1458> 楽天Ｗブル 22644 73.3 67340
６. <1579> 日経ブル２ 19945 94.8 608.8
７. <1542> 純銀信託 19818 120.0 43820
８. <1306> 野村東証指数 16475 89.2 4094
９. <1360> 日経ベア２ 15226 37.9 105.3
10. <1568> ＴＰＸブル 11418 105.5 924.0
11. <2036> 金先物Ｗブル 7540 273.6 262800
12. <1671> ＷＴＩ原油 6829 919.3 3753
13. <1320> ｉＦ日経年１ 6326 428.5 60100
14. <2038> 原油先Ｗブル 6016 1974.5 2079
15. <1329> ｉＳ日経 5740 121.5 5996
16. <2644> ＧＸ半導日株 5695 -1.3 3416
17. <1326> ＳＰＤＲ 5685 259.8 77620
18. <1328> 野村金連動 5542 253.2 20040
19. <314A> ｉＳゴールド 5345 209.9 400.1
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4386 112.7 86770
21. <1489> 日経高配５０ 4373 64.8 3371
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 3723 135.6 400.0
23. <1330> 上場日経平均 3692 384.5 60380
24. <1459> 楽天Ｗベア 3628 127.0 172
25. <1398> ＳＭＤリート 3273 -19.3 2092.5
26. <1615> 野村東証銀行 3185 144.8 631.9
27. <513A> ＧＸ防衛日株 2984 46.6 1038
28. <1655> ｉＳ米国株 2723 154.7 768.9
29. <200A> 野村日半導 2349 5.1 3330
30. <1541> 純プラ信託 2271 21.9 11265
31. <1358> 上場日経２倍 2163 245.5 107350
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 2074 367.1 614.3
33. <2243> ＧＸ半導体 1977 301.8 2952
34. <1699> 野村原油 1869 394.4 473.9
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1838 280.5 71130
36. <1356> ＴＰＸベア２ 1748 43.2 128.7
37. <1346> ＭＸ２２５ 1594 90.4 59880
38. <1308> 上場東証指数 1522 91.9 4044
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1479 -61.2 2173.5
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1369 54.5 54890
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1314 95.8 2067
42. <1545> 野村ナスＨ無 1266 76.6 39060
43. <2013> ｉＳ米高配当 1260 450.2 297.6
44. <2090> 農中米債７Ｈ 1256 -100.0 4598
45. <2016> ｉＦ米債７有 1180 -100.0 1868
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 974 -16.6 1112
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 945 589.8 365.5
48. <2244> ＧＸＵテック 852 -30.6 2906
49. <1571> 日経インバ 830 173.9 359
50. <1580> 日経ベア 822 282.3 952.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース