　2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　275346　　　76.2　　　 56580
２. <1321> 野村日経平均　　 43213　　 171.3　　　 60290
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 33950　　　48.9　　　　4271
４. <1540> 純金信託　　　　 29685　　 165.5　　　 25665
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 22644　　　73.3　　　 67340
６. <1579> 日経ブル２　　　 19945　　　94.8　　　 608.8
７. <1542> 純銀信託　　　　 19818　　 120.0　　　 43820
８. <1306> 野村東証指数　　 16475　　　89.2　　　　4094
９. <1360> 日経ベア２　　　 15226　　　37.9　　　 105.3
10. <1568> ＴＰＸブル　　　 11418　　 105.5　　　 924.0
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　7540　　 273.6　　　262800
12. <1671> ＷＴＩ原油　　　　6829　　 919.3　　　　3753
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　6326　　 428.5　　　 60100
14. <2038> 原油先Ｗブル　　　6016　　1974.5　　　　2079
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　5740　　 121.5　　　　5996
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　5695　　　-1.3　　　　3416
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　5685　　 259.8　　　 77620
18. <1328> 野村金連動　　　　5542　　 253.2　　　 20040
19. <314A> ｉＳゴールド　　　5345　　 209.9　　　 400.1
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4386　　 112.7　　　 86770
21. <1489> 日経高配５０　　　4373　　　64.8　　　　3371
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3723　　 135.6　　　 400.0
23. <1330> 上場日経平均　　　3692　　 384.5　　　 60380
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3628　　 127.0　　　　 172
25. <1398> ＳＭＤリート　　　3273　　 -19.3　　　2092.5
26. <1615> 野村東証銀行　　　3185　　 144.8　　　 631.9
27. <513A> ＧＸ防衛日株　　　2984　　　46.6　　　　1038
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　2723　　 154.7　　　 768.9
29. <200A> 野村日半導　　　　2349　　　 5.1　　　　3330
30. <1541> 純プラ信託　　　　2271　　　21.9　　　 11265
31. <1358> 上場日経２倍　　　2163　　 245.5　　　107350
32. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　2074　　 367.1　　　 614.3
33. <2243> ＧＸ半導体　　　　1977　　 301.8　　　　2952
34. <1699> 野村原油　　　　　1869　　 394.4　　　 473.9
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1838　　 280.5　　　 71130
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　1748　　　43.2　　　 128.7
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　1594　　　90.4　　　 59880
38. <1308> 上場東証指数　　　1522　　　91.9　　　　4044
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1479　　 -61.2　　　2173.5
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1369　　　54.5　　　 54890
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1314　　　95.8　　　　2067
42. <1545> 野村ナスＨ無　　　1266　　　76.6　　　 39060
43. <2013> ｉＳ米高配当　　　1260　　 450.2　　　 297.6
44. <2090> 農中米債７Ｈ　　　1256　　-100.0　　　　4598
45. <2016> ｉＦ米債７有　　　1180　　-100.0　　　　1868
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 974　　 -16.6　　　　1112
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 945　　 589.8　　　 365.5
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 852　　 -30.6　　　　2906
49. <1571> 日経インバ　　　　 830　　 173.9　　　　 359
50. <1580> 日経ベア　　　　　 822　　 282.3　　　 952.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース