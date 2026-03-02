　2日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比89.5％増の6403億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同83.7％増の4414億円だった。

　個別ではグローバルＸ　防衛テック－日本株式　ＥＴＦ <513A> 、グローバルＸ　超長期米国債　ＥＴＦ <180A> 、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日本成長株アクティブ <2083> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> など40銘柄が新高値。日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、グローバルＸ　ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が17.26％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が8.09％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> が7.97％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が6.33％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銀上場投資信託 <1673> が5.84％高と大幅な上昇。

　一方、ＳＭＤＡＭ　Ａｃｔｉｖｅ　ＥＴＦ <349A> は5.44％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> は4.62％安、グローバルＸ　銀行　高配当－日本株式 <315A> は4.55％安、ＮＥＸＴ　銀行 <1631> は4.04％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.84％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が793円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2753億4600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1831億2500万円を大きく上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が432億1300万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が339億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が226億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が199億4500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が152億2600万円の売買代金となった。

株探ニュース