明日3月3日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは柄本佑、狩野英孝、松田好花、リョウガ（超特急）、ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）。

VTRでは、衝撃のアレルギーとその原因に迫る。超人気バンド・ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼを襲った耐えられない痒みと全身に広がる湿疹。その症状は、ある色を身に着けた時にあらわれる。まさか、色が関係している？

若い医師を襲ったのは、毎回同じ時間・同じ場所で起きる腹痛。血液検査では特定できない極めて稀なアレルギーとは？

■柄本佑はアワビ、松田好花は猫、超特急・リョウガはイカとタコ アレルギー症状を語る

スタジオでは、ゲストのアレルギーにまつわるトークを。狩野は「こんなアレルギーも？っていうのが小銭アレルギー」といい、コンビニでバイトしていた頃、手に酷い症状が表れた体験を振り返る。

柄本は島でのロケ中に訪れた漁港で、とれたてのアワビを食べることに。しかし、その後呼吸困難に？大ピンチに見舞われた出来事を回想。

日向坂46の卒業後テレビ初出演となる松田は猫アレルギーがあるという。仕事でメイク中に「10分くらいしたら顔が痒くなってきて…」なぜかアレルギーが発症。そのまさかの原因とは？

リョウガは「喉が痒くなったりして」とイカとタコに反応。好きなタコ焼きが食べられず、苦肉の策を披露して一同の笑いを誘う。

■狩野英孝が松島聡＆ゲストのアレルギー検査結果を発表

今回も恒例！事前に検査した松島聡とゲストのアレルギー検査結果を発表。“アレルギーを知り尽くす”狩野がコーナーの進行を担当する。

「花粉やハウスダスト、甲殻類、イカとタコ」など自覚するアレルギーが多いリョウガ。その結果で、ある動物に関する要注意ポイントが判明する。

「花粉と猫」に自覚症状があった松田は、ある食べ物の数値が高く「確かに！口の周りが痒くなる…」と動揺！

「生たまねぎ、小麦粉、貝類」などの症状を語る柄本は、立ち上がって結果を凝視！本人も自覚がなかった意外なアレルギーに数多く反応していると分かる。

松島は「花粉症とウリ系」にアレルギーを予想し、ツアー時期の花粉症を心配するがその結果は…？また医師の解説でウリ科の果物に反応する理由も明かされる。

さらに、狩野が約1年ぶりにアレルギー検査を実施。かつての154項目から昨年は3分の1の50項目に陽性反応が減っていたが、それから約1年、狩野の体はどうなっているのか？「やっぱ寝不足だと免疫が下がって反応しちゃう」と睡眠も意識したと語り、自信を見せる狩野。果たして結果は？