松雪泰子、25歳の息子が“俳優”の道へ「お互いにダメ出しする感じで」
俳優の松雪泰子（53）が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。息子は25歳になり、俳優の道に進んでいることを明かした。
【写真】黒のタイトワンピでスレンダーボディあらわな松雪泰子
20年ぶりの出演で、司会の黒柳徹子（92）から「この20年でどんな変化が？」と聞かれると「子育てがひと段落しまして。いま息子は一人立ちして、大学を出て俳優の道に」と説明した。
黒柳が「俳優？」と驚くと松雪は、幼少期から演劇観覧に連れて行っていたことを話した。その際に「裏にごあいさつに行ったりする機会もあって。その時にまあ舞台裏といいますか…そういう所を通る時に舞台美術とかに興味を示したりしてまして」と説明。さらに大学の文学部で戯曲に興味を持ち、世界の戯曲を研究するゼミに入り、現在は舞台を中心に俳優活動していることを説明。「今は修業中です」と紹介した。
同じ俳優同士となり「友人のような」関係であると吐露。「一緒に芝居を見て、その後食事をしながら感想を言い合うことが楽しい時間」とし、「一応やはり、彼も俳優としてやっていますので、お互いにダメ出しする感じで」と笑っていた。
【写真】黒のタイトワンピでスレンダーボディあらわな松雪泰子
20年ぶりの出演で、司会の黒柳徹子（92）から「この20年でどんな変化が？」と聞かれると「子育てがひと段落しまして。いま息子は一人立ちして、大学を出て俳優の道に」と説明した。
黒柳が「俳優？」と驚くと松雪は、幼少期から演劇観覧に連れて行っていたことを話した。その際に「裏にごあいさつに行ったりする機会もあって。その時にまあ舞台裏といいますか…そういう所を通る時に舞台美術とかに興味を示したりしてまして」と説明。さらに大学の文学部で戯曲に興味を持ち、世界の戯曲を研究するゼミに入り、現在は舞台を中心に俳優活動していることを説明。「今は修業中です」と紹介した。
同じ俳優同士となり「友人のような」関係であると吐露。「一緒に芝居を見て、その後食事をしながら感想を言い合うことが楽しい時間」とし、「一応やはり、彼も俳優としてやっていますので、お互いにダメ出しする感じで」と笑っていた。