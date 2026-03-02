歌手の小柳ルミ子が２日、「愛は輪廻転生（りんねてんしょう）」お披露目ライブに登場した。

デビュー５５周年の記念曲が３日に発売される。この日は、「愛は―」と昨年７月に急逝した愛犬ルル（５代目）への感謝の思いつづったバラード曲「あなたがいたから」を熱唱。ルルへの思いがあふれ、涙する場面もあったが、７３歳になっても変わらない力強い歌声と華麗なパフォーマンスを披露した。

大のサッカー好きで知られる小柳。この日も長年ファンのリオネル・メッシが所属クラブの公式戦で２得点したことから「今日は最高の日です。メッシが（新曲リリース）おめでとうと言ってくれている（ようです）」と上機嫌。デビュー５５周年を迎えたが「メッシは３８歳になっても９０分スタメンで頑張っているのですから、私はその足元にも及びませんが、もう一花咲かせるつもりです」と宣言した。

寝る間も惜しんで行うサッカー観戦がエネルギーの原動力となっていると明かし、「スポーツから色んなことを学んでいる」。６月からはサッカーの祭典Ｗ杯も開催されるが「もちろん日本代表も応援していますが、アルゼンチンの連覇、これを祈ってもよろしいでしょうか」と恐縮しながら願いを告白。「メッシがおそらく今年で代表戦を引退すると思っているので、ぜひアルゼンチンを応援させていただきたい」と最後まで熱いメッシ愛を爆発させた。