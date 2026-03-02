映画「オズの魔法使」（米国では1939年、日本は1954年公開）などで知られる女優ジュディ・ガーランドは1965年のロンドン公演で当時18歳の娘ライザ・ミネリと共演した際、娘の才能に嫉妬しステージから追い出そうとしたという。



【写真】仲良しアピールするライザ・ミネリ（左）とジュディ・ガーランドだったが…

ジュディは1969年に47歳で亡くなったハリウッドのアイコンだった。ライザの新しい回顧録「Kids, Wait Til You Hear This!」によると、ジュディは当初はライザを激励していたものの、自分の娘が喝采を浴びるにつれその誇りは怒りに変わったそうだ。



ライザは当時の様子をこう綴っている。「1曲目が終わるとママが『そうよ、ベイビー!やってやりなさい!』と叫ぶのが聞こえました。でも2曲目、3曲目と進むにつれ、その声から熱意が消えていったのです。ついには、彼女がプロデューサーのハロルド・デイヴィソンに『ハロルド、この女を私のステージから降ろして!』と低く鋭い声で命じているのが聞こえました」



「ママが怒りに震える一方で、私は熱狂的な拍手の中、歌い続けました。そして、ある驚くべきことに気づきました。その夜、私はママの娘としてスタートしたのに、今ではジュディ・ガーランドと対等にステージに立っているのだ、と」



現在79歳のライザは、回顧録の中で、ジュディが彼女と異母兄弟の73歳のローナ、70歳のジョーイ・ラフトに、母親のツアーに参加するかどうかを決めることを許していたことを明かしている。



父ヴィンセント・ミネリとジュディが離婚した後、ジュディから選択を迫られたあの日をライザは忘れないという。「ロサンゼルスの学校に残るか、彼女と一緒にツアーに出るか。結局22校も通うことになりましたが、私たちは声を揃えて『いつ出発するの?』と答えました」



十代の頃、ライザはジュディの「介護者」でもあった。13歳のライザは、看護師、医師、薬剤師、精神科医を兼ねた存在として、母の薬を確保するために泣きながら医師に電話して調剤を頼んだことは数えきれないという。



1969年6月、ジュディは薬物の過剰摂取により事故死を遂げる。ライザは、母から受け継いだ「最後の贈り物」こそが、薬物依存との闘いだったと信じている。



葬儀の直前、ストレスに押しつぶされそうだったライザに医師がバリウムを処方した。「一日限りの救いだったはずが、やがて習慣となり、その後数年で本格的な依存症へと発展した。それは最後の贈り物でした。母からの遺伝的遺産で、逃れようがなかったのです」



1984年、妹ローナからリハビリを勧められた際、ライザは問題を認めていなかったが、その1年後、当時禁酒したばかりだった故エリザベス・テイラーから強く促され、再びリハビリ施設へ戻り問題に向き合うことになった。ライザは2015年に再びリハビリ施設に入所し、現在では禁酒を真剣に実践している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）