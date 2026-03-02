タカラトミーアーツが、人気クリエイター・可哀想に！氏によるキャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」を描いた新規描きおろしアート「可哀想に！メルヘンランド」を初公開。

さらに「可哀想に！メルヘンランド」のアートを使用したオリジナルグッズが展開される店頭フェア「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」が全国100店舗以上で開催されます☆

タカラトミーアーツ「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」

開催期間：2026年4月25日（土）〜 ※商品がなくなり次第終了

フェア店舗 ： 全国100店舗以上 ※参加店舗リストは、フェア公式サイトを確認ください

主催：タカラトミーアーツ

参加企業（五十音順）：サンスター文具、スケーター

購入特典 ： 対象商品1点購入で、1会計につき1枚、オリジナルポストカードをプレゼント（先着・なくなり次第終了）

公式サイト ： https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/kawaisouni!/

タカラトミーアーツが初公開した、「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が“メルヘンランド”で仲良く一緒に遊ぶ姿をテーマに新たに描きおろされた「可哀想に！メルヘンランド」のアート。

可哀想に！氏が描くキャラクターたちのポップで賑やかな世界観を表現したカラフルなアートとなっています。

さらに、この描きおろしアートを使用したグッズが登場するフェア「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」を、主催であるタカラトミーアーツに加え、サンスター文具とスケーターの3社合同で実施されることが決定！

サンスター文具とスケーターからはキービジュアルにもなっている「可哀想に！メルヘンランド」のアートを使用したオリジナルグッズが多数展開されます。

会場には、タカラトミーアーツのぬいぐるみ、雑貨のほか、文具、日用品など多彩なグッズがラインナップされる予定です☆

購入特典：オリジナルポストカード

「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」にてグッズを購入された方々が楽しめる様々な特典も。

フェア対象グッズ1点購入で、1会計につき1枚、描きおろしアートを使用したオリジナルポストカード全4種からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます（数量限定・なくなり次第終了）。

フェア対象店舗は全国100店舗以上を予定しており、2026年秋には新たなアートとともに、第2弾フェアも計画中です。

フェア対象グッズ（タカラトミーアーツ）

「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」期間中、タカラトミーアーツからは、ぬいぐるみ、アクリルグッズ、ステーショナリー類、雑貨など、多彩なグッズが登場。

また、サンスター文具株ではステーショナリー類や雑貨、スケーターではランチグッズを中心とした日用品が用意されます。

ぬいぐるみ

種類：全3種

価格：各2,970円(税込)〜4,620円(税込)

「おぱんちゅうさぎ」をデザインしたぬいぐるみ。

手に風船を持つ姿やパンダの乗り物と一緒のシーン、足長バージョンなどがラインナップされます。

ぬいぐるみカチューシャ

価格：2,420円(税込)

両手を上げる「おぱんちゅうさぎ」のぬいぐるみをのせたカチューシャ。

「おぱんちゅうさぎ」を身につけて写真撮影が楽しめる、フォトジェニックなグッズです。

ぬいぐるみマスコット

価格：各2,420(税込)〜3,960円(税込)

種類：全4種

「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」「きみまろ」をデザインしたぬいぐるみマスコット。

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできるボールチェーンも付属されます。

カチューシャマスコット

価格：各1,760円(税込)

種類：全3種

「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」「きみまろ」をイメージしたカチューシャマスコット。

リボンやお花、特徴的なヘアスタイルもしっかり再現されています。

クリアファイル

価格：各660円(税込)

種類：全3種

新規描き下ろしアート「可哀想に！メルヘンランド」を使用したクリアファイル。

反面ずつ異なるアートが使用されているのもポイントです。

迷路アクリルキーホルダー

価格：各2,420円(税込)

種類：全2種

通勤・通学時間にも楽しめる迷路アクリルキーホルダー。

迷路にあしらわれた、ゆらゆら動くキャラクターチャームがかわいい☆

つながるアクリルスタンド

価格：各2,420円(税込)

種類：全2種

立体感のあるアートを楽しめるアクリルスタンド。

単体ではもちろん、2つ並べてディスプレイするのもおすすめです。

ダイカットステッカー

価格：各550円(税込)

種類：全6種

スマートフォンケースやタブレットのデコレーションにもぴったりなダイカットステッカー。

「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」「きみまろ」デザインの全6種類から選べます。

かがやき缶バッジ

価格：1個880円(税込) ※ランダム封入

ホログラムがきらりと輝く「かがやき缶バッジ」

全6種類からいずれか1つがランダムに封入されています。

「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」の魅力を存分に楽しめる、新規描きおろしアート「可哀想に！メルヘンランド」のアートを使用したグッズが盛りだくさん。

全国100店舗以上で2026年4月25日より開催される、タカラトミーアーツ「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」の紹介でした☆

©︎KAWAISOUNI!

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」グッズが大集結！タカラトミーアーツ「可哀想に！フェア 〜可哀想に！メルヘンランド〜」 appeared first on Dtimes.