マキアージュとナルミヤキャラクターズがコラボ 夏の肌くずれを防ぐ下地が今年も
トータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、くずれ防止下地のクールタイプを今年も発売する。平成リバイバルとして話題の「ナルミヤキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナルデザインパッケージを施した『ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール』（全3品・税込2970円）を、4月21日から数量限定発売。
【写真】ナルミヤキャラクターズが大集合！ミントカラーのデザイン
同商品は、くずれ防止下地『ドラマティックスキンセンサーベース NEO』に、3種の清涼成分と夏らしい爽やかな香りをプラスした数量限定品。定番品と共通技術「湿度オートセンサー」を搭載し、肌外部の湿度変化に応じて水分を自動でコントロールし、テカリ・カサつきをダブルで防ぎ快適肌をキープする。ポアレスジェリー配合により毛穴をカバー。さらに美容液成分も配合し、使うたび、うるおって毛穴が目立たない肌に導く。
今年は、平成のジュニアブームを牽引し、”平成リバイバル”として話題を呼んでいる「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボレーションが実現。エンジェルブルー「ナカムラくん」、メゾピアノ「ベリエちゃん」など、色調全3色でそれぞれ異なるデザインとなっており、クールタイプの商品に合わせて、ナカムラくんたちがひんやりくずれにくい下地と一緒に、暑い日も快適に過ごしている様子を表現している。さらに、容器の裏面には「ナカムラくん」「ベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」の身近なキャラクターたちも登場する。
