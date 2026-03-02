改札口水没で駅が一時利用できず　イギリス各地で“冠水騒ぎ”原因は水道管の破裂　ロンドンの住宅街には大量の泥水

イギリス各地で冠水被害が相次いでいる。ロンドン北部のイズリントン地区では水道管が破裂し、大量の泥水が住宅街に流出。スコットランドのグラスゴー・セントラル駅でも同様の破裂事故が発生し、改札口が水没して駅が一時閉鎖された。

ロンドン北部で住宅街が水浸しに

イギリスの首都・ロンドンで冠水騒ぎが起きた。

現場はロンドン北部にあるイズリントン地区だ。騒ぎは2月24日の午後に起きた。

現地の住民が撮影した映像には、住宅と住宅の間から勢いよく流れ出た大量の水により、歩道などが水浸しになっている。

別の映像では、茶色く濁った水が道全体に広がり、建物の1階部分が冠水した。歩道と車道の区別がつかなくなっている。

冠水騒ぎは、ロンドンから約645km離れたスコットランドでも起きていた。

2月26日にグラスゴー・セントラル駅で撮影された写真では、改札口が冠水しているのがわかる。現地の報道などによると、大量の水が突然あふれ出し冠水したため、駅が一時利用できなくなったという。

消防車6台と40人の消防士が出動

別々の都市で起きた冠水騒ぎ。その原因は、水道管の破裂だった。

ロンドンの冠水では、消防車6台と約40人の消防士が出動。住民50人と犬3匹を救助し、ケガ人はいないという。

水道管の管理会社は「修理が完了するまで、担当者が24時間365日現場で対応にあたる」としている。

