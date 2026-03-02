今年も発売！ananスペシャルエディションに イケメンすぎる北海道日本ハムファイターズ7選手が登場
2025年、若手選手たちの躍動で2年連続パリーグ2位で終えた北海道日本ハムファイターズ。劇的なゲームも数多く、9年ぶりのチーム80勝以上を達成し、確かにプロ野球界の中心として存在感を見せつけた。
さらに野球以外の場面でも活躍。シーズン開幕前に雑誌ananの表紙を飾り、スポーツ選手とは思えないイケメン振りを発揮。選手個人ではなく、プロスポーツチーム名義でananの表紙を飾ったのは史上初で、重版も行われた。
そんなファイターズの選手たちが、2026年もananの表紙に登場することに！
10年ぶりのリーグ優勝と日本一を目指し突き進む中、今季さらなる活躍が期待される7選手たちが、ananスペシャルエディションの表紙を飾る！
今回登場するのは清宮幸太郎選手、北山亘基投手、野村佑希選手、郡司裕也選手、田宮裕涼選手、水谷瞬選手、達孝太選手の7人。
新選手会長の清宮選手、WBC日本代表に選ばれている北山投手、2025年開幕4番の野村選手、2026年開幕4番に指名されている郡司選手、伏見選手が移籍し、正捕手としてさらに期待がかかる田宮選手、紅白戦からレベルの違いを見せている水谷選手、デビューから7連勝のNPB記録を打ち立てた達投手と、2026年のファイターズの勝利に欠かすことができない実力・人気を兼ね備えた7人となっている。
2025年号よりもページ数が増え、ソロインタビューも充実しているそう。
「anan」2489号・北海道日本ハムファイターズスペシャルエディションは、マガジンハウスより3月25日発売。定価は1300円（税込）。
（Written by 大井川鉄朗）
