「間違いなく大きく成長した」プレミア７戦６発！マンUで躍動するスロベニア代表FWをOBのご意見番が称賛「今や自信に満ちている」
マンチェスター・ユナイテッドのFWベンヤミン・シェシュコをOBのガリー・ネビル氏が称賛した。英メディア『Metro』が伝えている。
ユナイテッドは現地３月１日、プレミアリーグ第28節で鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦し、２−１で勝利。マイケル・キャリック暫定監督の下、直近７試合で６勝１分けと無敗を維持している。
この試合でシェシュコは、新体制下で初めて先発に抜擢されると、決定的な仕事を果たす。１−１で迎えた65分、ブルーノ・フェルナンデスの右からのアーリークロスにヘディングで合わせて、ゴールネットを揺らしてみせた。
これで出場したリーグ戦は７戦６発。絶好調のスロベニア代表アタッカーについて、ネビル氏は、英衛星放送『Sky Sports』で「彼は今や自信に満ちている」と評した。
「最近の好調ぶりから今日はスタメンで起用された。これは当然のことだ。勢い、ゴールそのもの、フィニッシュの質...彼が決めてきた得点はどれを取っても素晴らしいものばかりだ。彼は間違いなく大きく成長した」
「マイケル・キャリックはこれまで一度も彼を先発メンバーに選ばなかった。今日まで起用しなかったのだから、明らかに疑問を持っていたのだろう。まだ十分ではない、まだそのレベルに達していないという理由でね」
普段は辛口のご意見番は「今日のゴールは本当に最高だった。キャリックはシェシュコを（チームの中で活かしながら、）良い状態に仕上げている。これはマンチェスター・ユナイテッドにとっては、ターニングポイントだ。なぜなら、もう新たなセンターフォワードをクラブに迎え入れて失敗するわけにはいかないからだ」と絶賛した。
シェシュコの台頭がユナイテッドに新たな可能性をもたらしつつある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】迫力満点！ シェシュコの豪快ヘッド弾！
