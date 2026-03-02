宮世琉弥、「顔似てるって言われる」愛犬とツーショット！ 「どっちもイケメン」「ふたりともわんこ」
俳優で歌手の宮世琉弥さんは3月1日、自身のInstagramを更新。愛犬とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】宮世琉弥＆「顔似てるって言われる」愛犬
ファンからは「確かに似てる！」「似すぎてどっちがどっちかわからないよ！」「どっちもイケメンさん」「ふたりともわんこ」「前世、多分わんこだと思う」「2人ともこっちみてて可愛すぎる」「お目目がぱっちり」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「前世、多分わんこだと思う」宮世さんは「ルディと顔似てるって言われるんだけど似てるかな？？？？」とつづり、愛犬・ルディとの写真を投稿。宮世さんがルディの前足をつかんでおり、2足で立つような体勢になっています。どちらもカメラに目線を向けているのがとてもほほ笑ましいです。
「犬吸いしてる」「ラブラブ羨ましい」2月10日には、マネジャーが撮影したルディとのツーショットを投稿した宮世さん。ルディの頭にキスをしているような写真に、ファンからは「犬吸いしてる」「ルディとラブラブ羨ましい」「ルディそこ代わってくれ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
