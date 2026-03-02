グローバル刃物メーカーの貝印は、「2層ゴムのふわピタカーラー」を3月2日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで（店舗によって入荷日が前後する）発売を開始する。

「2層ゴムのふわピタカーラー」は、替ゴムの硬度を2層にした新発想のカーラー。厚さの異なるやわらかゴムと硬めゴムの「2層構造ゴム」がまつげを優しくピタッと守る構造で、特許を取得した。上側のやわらかゴムがまつげを優しくカール、下側の硬めゴムがストッパーとして機能し、力が入りすぎてプレートが沈み込むことを防止、滑らかで自然なカールに仕上げる。



左から：「2層ゴムのふわピタカーラー（替ゴム1コ付）」「2層ゴムのふわピタカーラー替ゴム(3コ入）」

カーラー使用時のまつ毛の抜け、まつ毛の痛みに対する悩みを抱えている人は多く、まつ毛が痛みにくい機能を兼ね備えた2層ゴムのふわピタカーラーはおすすめとのこと。

［小売価格］

2層ゴムのふわピタカーラー（替ゴム1コ付）：1100円

2層ゴムのふわピタカーラー替ゴム(3コ入）：385円

（すべて税込）

［発売日］3月2日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com