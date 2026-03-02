スポーツ用品販売のアルペンは、3月5日からOn（オン）「Cloudmonster 3」を対象のスポーツデポ・アルペン173店舗、オンラインストアで、発売する。3月5日の発売に先駆け、Alpen TOKYO（スポーツデポ フラッグシップストア新宿店）において2月26日から先行発売を実施した。さらに「Cloudmonster 3」のスポーツデポ・アルペン限定カラーを3月5日にお披露目、発売する。また、発売を記念し、全国3ヵ所（東京・福岡・名古屋）で豪華ゲストと共に「Cloudmonster 3」を体感できる試走イベントも開催する。



「Cloudmonster 3」

Onの人気ランニングシューズである「Cloudmonster」コレクションの第3弾である、「Cloudmonster 3」の最大の特徴はOn史上最も大胆な3層構造のCloudtecミッドソール。最上級のクッショニングとエネルギッシュなライド感で足を前へ押し出す。3層のCloudtecにはHelionフォームを採用し、バネのような推進力を持つSpeedboardを挟み込むことで、圧倒的な推進力でスピードをアシストし、ペースアップから軽めのランまで幅広い練習を快適にサポートする。

［小売価格］2万4200円（税込）

［発売日］3月5日（木）

