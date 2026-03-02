◇強化試合 韓国3─3阪神（2026年3月2日 京セラD）

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が2日、京セラドームで行われた阪神との強化試合に「7番・二塁」で先発出場。3打数無安打3三振、1四球に終わり、悔しさをにじませた。

初回、2点を先制しなおも2死二、三塁の好機で迎えた第1打席は阪神先発・才木の変化球に空振り三振。4回の第2打席は2番手・伊原の外角直球に手が出ず、見逃し三振に終わった。

6回2死の第3打席は工藤の球を冷静に見極め、四球で出塁。ただ、8回2死の第4打席もドリスの変化球にバットが空を切り、三振に終わった。

試合後、キム・ヘソンは「自分が（納得いく形で）打てなかったので、とても悔しい。しっかり準備して、残りの予選と本戦ではもっと違う姿を見せないと」と唇を噛んだ。

続けて「まず空振りが多かったですし、自分が考えていた通りにいかなかったことが、一番悔しい点だと思います」と反省点を口にした。

キム・ヘソンは米アリゾナ州でのオープン戦は出場した全4試合で安打を放つなど13打数6安打、1本塁打と好調をキープしていた。