ユニクロは、チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」の新コレクションを、4月17日に発売する。「PEACE FOR ALL」は、「世界の平和を心から願い、アクションする」という趣旨に賛同したコラボレーターにボランティアで協力をしてもらい、その利益の全額を寄付するプロジェクト。

今回、新たなコラボレーターに、2023年に野球日本代表「侍ジャパン」を率いて世界一に導き、今年に野球殿堂入りした栗山英樹氏、映画・演劇・アニメをグローバルに展開する日本を代表するエンターテインメント企業 東宝、ユニクロと戦略的パートナーシップを結ぶ、素材の力で社会課題の解決に挑み続けてきた総合化学メーカー 東レの3組が加わり、平和への願いを込めてデザインしたTシャツ全3柄が登場する。





栗山英樹氏は、「便利な時代だからこそ直接会って話すことで、人がつながり幸せや平和に向かう第一歩となる」というメッセージを込めて、キャッチボールのイラストを裏表両面に描いた。





東宝は、「Moments for Life その時間が、人生の宝になる。」のグループ・スローガンを、同社の象徴的なキャラクターである「ゴジラ」とともにコラージュで表現。





今年で創業100周年を迎える東レは、天・地・人を三つの輪で表現した創業当時の社章を主役に、素材を通して人々が豊かに暮らせる世界をつくることへの決意をTシャツに込めている。ユニクロは、すべての人が安全に暮らせる未来と世界の平和を願って、この取り組みを世界中の人とともにひろげていく。

［小売価格］1500円

［発売日］4月17日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja